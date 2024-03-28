Кличко зустрівся з мером Парижа в Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго, яка вже вчетверте відвідує Київ під час повномасштабної війни.

"Вручив Анн Ідальго відзнаку Київського міського голови - нагрудний знак "За сприяння обороні Києва". Адже від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала гуманітарну допомогу, а також генератори, інше обладнання, яке було вкрай необхідним", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Зі свого боку Ідальго запросила його на саміт мерів європейських міст, який відбудеться в Парижі в травні.