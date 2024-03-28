Події

14:12 28.03.2024

Кличко зустрівся з мером Парижа в Києві

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Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго, яка вже вчетверте відвідує Київ під час повномасштабної війни.

"Вручив Анн Ідальго відзнаку Київського міського голови - нагрудний знак "За сприяння обороні Києва". Адже від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала гуманітарну допомогу, а також генератори, інше обладнання, яке було вкрай необхідним", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Зі свого боку Ідальго запросила його на саміт мерів європейських міст, який відбудеться в Парижі в травні.

Теги: #кличко #ідальго

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