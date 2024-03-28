Ворог обстріляв з артилерії Нікополь, а також Покровську та Марганецьку ОТГ, є постраждалі

Російські війська обстріляли з артилерії Нікополь, а також Покровську і Марганецьку ОТГ, є постраждалі, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Увечері та вночі росіяни продовжували тероризувати Нікопольщину. 4 рази вони обстрілювали з важкої артилерії. Влучили і дроном-камікадзе. Під ударом були Покровська, Марганецька громади та сам Нікополь", - написав він у телеграмі.

За його словами, осколкові поранення дістали 65-річний чоловік і 53-річна жінка. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також пошкоджено готель, 4 приватні будинки. Зруйновано господарську споруду, ще дві - понівечені. Розбите авто. Зачепило й лінію електропередачі.