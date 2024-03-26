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20:33 26.03.2024

Зеленський обговорив із делегацією парламенту Естонії підготовку двосторонньої безпекової угоди

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Зеленський обговорив із делегацією парламенту Естонії підготовку двосторонньої безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Рійгікогу (парламенту) Естонії на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром, яка перебуває з візитом в Україні, та подякував за підтримку України на шляху до членства в Європейському Союзі та НАТО, повідомляється на сайті глави держави у вівторок.

"Ми вдячні естонському керівництву і народу, який з нами з першого дня цієї трагедії, якою є повномасштабна війна. Важливо, що у вас чудові стосунки з нашим спікером і ви мали серйозний дружній діалог", - сказав Зеленський.

Співрозмовники обговорили прогрес у підготовці двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7, а також використання заморожених російських активів на користь України. "Для України важливо, що Естонія працює над спрямуванням російських активів на користь захисту та відновлення життя в Україні. Зокрема, парламент Естонії в першому читанні ухвалив законопроєкт", - йдеться в повідомленні.

 

 

Теги: #парламент #президент #естонія

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