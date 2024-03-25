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13:49 25.03.2024

РФ створить дві нові армії та зможе їх укомплектувати, але вони матимуть проблеми з підготовкою та оснащенням - британська розвідка

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РФ створить дві нові армії та зможе їх укомплектувати, але вони матимуть проблеми з підготовкою та оснащенням - британська розвідка

РФ зможе укомплектувати дві нові армії, створення яких анонсував 20 березня міністр оборони Сергій Шойгу, однак вони зіткнуться з проблемами підготовки військовослужбовців і оснащення, вважають у британській розвідці.

"З огляду на успішні зусилля Росії з набору персоналу цілком імовірно, що підрозділи вдасться достатньо укомплектувати. Однак, враховуючи обмеженість підготовки в Росії, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами", - ідеться у звіті, опублікованому в понеділок у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Повідомляється, що ці дві армії будуть сформовані з 14 дивізій і 16 бригад. "Точний тип, розташування і склад цих підрозділів не були зазначені, хоча найбільш імовірним є поєднання механізованих, бронетанкових, артилерійських і матеріально-технічних підрозділів. Цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та запланованим збільшенням кількості бригад у дивізіях", - зазначають у розвідці.

Теги: #армія_рф #британська_розвідка

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