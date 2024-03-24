Події

19:39 24.03.2024

Пожежу, що виникла в результаті обстрілу, на об'єкті інфраструктури у Львівській області загасили

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Пожежу, що виникла в результаті обстрілу, на об'єкті інфраструктури у Львівській області загасили

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про ліквідацію пожежі, що виникла на об'єкті критичної інфраструктури після атаки російських окупантів у ніч на неділю.

"Вогнеборці загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури у Львівській області, який вночі та вранці атакували oкупанти. Низький уклін 61 рятувальнику, які від самого ранку і дотепер працювали, щоб ліквідувати займання", - написав Козицький у телеграмі.

Зранку голова обладміністрації повідомив, що вночі ворожі "шахеди" і ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області, внаслідок чого на ньому виникла пожежа. Пізніше Козицький розповів, що окупанти вранці завдали два удари ракетами "Кинджал" по об'єкту інфраструктури, куди влучили раніше вночі. Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку і встигли переміститися в безпечне місце.

 

 

 

Теги: #пожежа #обстріл #львівська

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