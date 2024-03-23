Унаслідок атаки БПЛА в Бериславі постраждали двоє людей – Херсонська ОВА

У Бериславі Херсонської області внаслідок скидання вибухового предмета з безпілотника окупантів постраждали двоє людей, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російські війська продовжують атакувати Берислав з безпілотників. Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона постраждав 31-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ніг. Ще один місцевий 31-річний житель отримав струс головного мозку, множинні поранення голови, обличчя та ніг", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в суботу.

Обом постраждалим надається необхідна медична допомога.