Події

17:31 23.03.2024

Унаслідок атаки БПЛА в Бериславі постраждали двоє людей – Херсонська ОВА

1 хв читати

У Бериславі Херсонської області внаслідок скидання вибухового предмета з безпілотника окупантів постраждали двоє людей, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російські війська продовжують атакувати Берислав з безпілотників. Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона постраждав 31-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ніг. Ще один місцевий 31-річний житель отримав струс головного мозку, множинні поранення голови, обличчя та ніг", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в суботу.

Обом постраждалим надається необхідна медична допомога. 

Теги: #бпла_рф #берислав

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:05 17.03.2024
На Вінничині знайшли "Шахед", що не розірвався

На Вінничині знайшли "Шахед", що не розірвався

10:01 04.03.2024
Окупанти атакували з БПЛА Берислав, постраждав чоловік - ОВА

Окупанти атакували з БПЛА Берислав, постраждав чоловік - ОВА

09:40 01.03.2024
Сили оборони знищили всі 4 БПЛА типу "Шахед", які атакували Україну, - ПС ЗСУ

Сили оборони знищили всі 4 БПЛА типу "Шахед", які атакували Україну, - ПС ЗСУ

02:16 28.02.2024
Унаслідок падіння уламків дрона в Одесі виникла пожежа - Сили оборони півдня України

Унаслідок падіння уламків дрона в Одесі виникла пожежа - Сили оборони півдня України

15:17 10.02.2024
Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

09:44 10.02.2024
Унаслідок нічної атаки БПЛА в Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

Унаслідок нічної атаки БПЛА в Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

09:33 10.02.2024
У Великому Бурлуку внаслідок атаки дронів зруйновано кафе, пошкоджено будівлю недіючого медзакладу

У Великому Бурлуку внаслідок атаки дронів зруйновано кафе, пошкоджено будівлю недіючого медзакладу

08:06 10.02.2024
У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

07:06 10.02.2024
Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до семи людей

Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до семи людей

20:44 09.02.2024
На Херсонщині знищені два розвідувальні безпілотники

На Херсонщині знищені два розвідувальні безпілотники

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Мелітополі внаслідок вибухів знищено окупантів та їхню техніку - ГУР

Українські удари порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ - британська розвідка

РФ у ніч на суботу знову атакувала енергетику, пошкоджено підстанцію та мережі в Дніпропетровській області - "Укренерго"

Зеленський: майже в усіх регіонах відновлено технічну можливість подачі електрики

ППО за ніч ліквідувала 31 ударний БПЛА з 34

ОСТАННЄ

США схвалили $228 млн військової допомоги країнам Балтії

Перші українські пілоти пройшли базову підготовку під керівництвом ВПС Великої Британії

Окупанти знову обстрілюють Харків - мер

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 80 млн фунтів стерлінгів

У Мелітополі внаслідок вибухів знищено окупантів та їхню техніку - ГУР

Версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї намагалися втекти в бік України, не витримує критики - ГУР

Законопроєкт про мобілізацію може бути передано на розгляд Ради на початку квітня - нардеп Федієнко

У Львівській області внаслідок пожежі знищено дерев'яний храм - пам'ятку архітектури національного значення

Перетини кордону України на тижні перед шкільними канікулами зросли на 7,9% - Держприкордонслужба

Окупанти обстріляли Вовчанські Хутори на Харківщині, загинув мирний житель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА