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03:31 23.03.2024

Росія заявляє про 60 загиблих і 145 поранених унаслідок нальоту на концертний зал; відповідальність взяло на себе угруповання "Ісламська держава"

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Росія заявляє про 60 загиблих і 145 поранених унаслідок нальоту на концертний зал; відповідальність взяло на себе угруповання "Ісламська держава"

Нападники увірвалися в п'ятницю до великого концертного залу в Москві й обстріляли натовп, убивши понад 60 і поранивши понад 100 осіб, і підпалили приміщення внаслідок зухвалого нападу за кілька днів після того, як президент Володимир Путін зміцнив свою владу в результаті добре організованого загальнонародного голосування, повідомляє в суботу Associated Press.

Група "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад у заяві, опублікованій на пов'язаних із нею каналах у соціальних мережах. Співробітник американської розвідки повідомив The Associated Press, що спецслужби США дізналися, що філія угруповання в Афганістані планує напад у Москві, і поділилися цією інформацією з російськими офіційними особами.

Теракт, унаслідок якого концертний зал було охоплено полум'ям, а дах обвалився, став найсмертоноснішим у Росії за останні роки і стався на тлі війни в Україні, що триває третій рік. Мер Москви Сергій Собянін назвав наліт "величезною трагедією".

Кремль повідомив, що Путіна поінформували за кілька хвилин після того, як нападники увірвалися в "Крокус Сіті Хол", великий музичний майданчик на західній околиці Москви, що вміщає 6200 осіб.

Напад стався в той момент, коли натовп зібрався на виступ російського рок-гурту "Пікнік". Слідчий комітет, вище державне відомство з розслідування кримінальних справ, повідомив у суботу, що загинули понад 60 осіб. Органи охорони здоров'я опублікували список із 145 постраждалих - 115 із них госпіталізовано, включно з п'ятьма дітьми. У деяких російських новинах висловлювалося припущення, що у вогні, що спалахнув після того, як нападники кинули вибухівку, могло виявитися більше жертв.

У заяві, опублікованій інформаційним агентством Aamaq, угруповання "Ісламська держава" повідомило, що напало на велике зібрання "християн" у Красногорську на околиці Москви, убивши і поранивши сотні людей. Перевірити справжність заяви не вдалося.

Однак представники американської розвідки підтвердили заяву філії угруповання "Ісламська держава", що базується в Афганістані, про те, що саме вона несе відповідальність за московський напад, повідомив AP американський чиновник.

За його словами, в останні тижні американські спецслужби зібрали інформацію про те, що філія ІД планувала напад у Москві. За його словами, на початку цього місяця американські чиновники в приватному порядку поділилися цими відомостями з російськими офіційними особами. Чиновник був проінформований з цього питання, але не був уповноважений публічно обговорювати розвідувальну інформацію і говорив з AP на умовах анонімності.

Експерт із терористичного угруповання Айменн Джавад аль-Тамімі зазначив, що заява ІД відображає стратегію угруповання, яке "завдає ударів скрізь, де тільки може, в рамках глобальної "боротьби з невірними і віровідступниками всюди"".

Теги: #теракт #рф #постраждалі

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