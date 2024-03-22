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19:08 22.03.2024

Клуб експертів провів семінар із першої медичної допомоги для журналістів і блогерів

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Клуб експертів провів семінар із першої медичної допомоги для журналістів і блогерів

Аналітичний центр "Клуб експертів" за підтримки медичного центру Adonis провів семінар із першої медичної (домедичної) допомоги для журналістів і блогерів.

Як повідомляє Клуб експертів у своєму пресрелізі, семінар містив лекції та практичні заняття, які дають змогу підготуватися до ефективних дій в екстремальних ситуаціях, а також оволодіти навичками першої допомоги для тих, чия діяльність відбувається в ризикованих умовах.

Під час семінару анестезіолог Маріанна Болук ознайомлювала учасників, зокрема, з методами зупинки кровотечі, встановлення турнікетів і підтримки життєдіяльності.

"Війна значно підвищила ризики для журналістів, тому розвиток навичок першої допомоги має бути частиною їхнього професійного розвитку. Наші колеги постійно наражаються на ризик і несуть велику відповідальність. Тому ми прагнемо надати їм не лише інформацію, а й засоби для порятунку життя", - наголосив засновник Experts Club Максим Уракін.

Він зазначив, що "Клуб експертів" планує проводити такі тренінги також для представників інших професій, пов'язаних із підвищеним ризиком під час війни.

Теги: #журналісти #семінар #меддопомога

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