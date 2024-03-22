Події

13:09 22.03.2024

Ідентифіковано чотирьох загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову 20 березня - поліція

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Криміналісти провели ДНК-експертизу та ідентифікували особи чотирьох загиблих унаслідок ракетного удару по Холодногірському району Харкова, здійсненого ЗС РФ 20 березня, ще одна людина залишається неідентифікованою.

"Поліція вже встановила, що загиблими є дві жінки 1970 та 1967 років, а також два чоловіки 1982 та 1973 року народження. Ще одна людина залишається не ідентифікованою. Наразі поліція чекає на біологічні зразки матері одного із безвісти зниклих", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару, завданого ЗС РФ по Харкову вдень 20 березня, п'ятеро людей загинули, десятеро постраждали, п'ятеро зникли безвісти. 22 березня оголошено в місті днем жалоби за загиблими.

Теги: #харків #поліція #загиблі

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