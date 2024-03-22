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11:05 22.03.2024

США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ - FT

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США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ - FT

США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні заходи.

Про це повідомила Financial Times із посиланням на неназвані джерела в п'ятницю.

"Неодноразові попередження з Вашингтона були адресовані високопоставленим чиновникам Служби державної безпеки України (СБУ) та її управлінню військової розвідки, відомої як ГУР", - стверджує FT.

Як зазначає видання, ціни на нафту цьогоріч зросли приблизно на 15% - до $85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на пальне якраз у той момент, коли президент США Джо Байден розпочинає свою кампанію з переобрання.

"Ніщо не лякає чинного американського президента більше, ніж зростання цін на пальне в рік виборів", - навела слова президента консалтингової Rapidan Energy, ексрадника Білого дому з енергетики Боба МакНеллі FT.

Як випливає з публікації, Вашингтон також занепокоєний тим, що якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських об'єктах, зокрема по багатьох об'єктах, розташованих за сотні миль від кордону, Росія може завдати удару у відповідь по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід.

Сюди входить трубопровід КТК, яким нафта з Казахстану через Росію надходить на світовий ринок. Західні компанії, включно з ExxonMobil і Chevron, використовують трубопровід, який Москва ненадовго закрила у 2022 році.

 

Теги: #сша #нпз #нафта #енергетика

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