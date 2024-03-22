Події

02:24 22.03.2024

Війська РФ атакують Україну кількома групами БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

1 хв читати
Війська РФ атакують Україну кількома групами БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

Російські війська атакують Україну кількома групами БпЛА, більшість із них рухаються в західному напрямку, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Телеграм-каналі в ніч на 22 березня.

"Щодо руху БпЛА: 1. БпЛА з Вінницької області зайшли в Хмельницьку область; 2. БпЛА на півдні та заході Вінницької області рухаються в напрямку Хмельницької області; 3. БпЛА в центральній частині Миколаївської області, курс північно-західний; 4. БпЛА в центральній частині Кіровоградської області, курс західний; 5. Ще група БпЛА наближається до Одеси з півдня", - йдеться в повідомленні.

"Ще кілька груп БпЛА на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей рухаються в західному напрямку", - додатково інформували ПС ЗСУ.

 

 

Теги: #рф #україна #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:29 22.03.2024
МВФ позитивно оцінює процес підготовки до реструктуризації Україною євробондів, але чекає деталей

МВФ позитивно оцінює процес підготовки до реструктуризації Україною євробондів, але чекає деталей

01:21 22.03.2024
Рух вантажівок у пункті пропуску "Устилуг-Зосін" розблоковано - Держприкордонслужба

Рух вантажівок у пункті пропуску "Устилуг-Зосін" розблоковано - Держприкордонслужба

01:09 22.03.2024
Закон про перезавантаження БЕБ та оцінка податкових пільг серед найважливіших умов наступного траншу від МВФ - голова місії

Закон про перезавантаження БЕБ та оцінка податкових пільг серед найважливіших умов наступного траншу від МВФ - голова місії

00:48 22.03.2024
МВФ схвалив виділення Україні 4-го траншу за програмою EFF $880 млн

МВФ схвалив виділення Україні 4-го траншу за програмою EFF $880 млн

00:14 22.03.2024
Україна перемогла Боснію і Герцеговину в півфіналі плей-офф відбору до Євро-2024

Україна перемогла Боснію і Герцеговину в півфіналі плей-офф відбору до Євро-2024

23:58 21.03.2024
Єврокомісія пропонує підвищити тарифи на російський і білоруський імпорт зернових, олійних культур і продуктів їх переробки - фон дер Ляєн

Єврокомісія пропонує підвищити тарифи на російський і білоруський імпорт зернових, олійних культур і продуктів їх переробки - фон дер Ляєн

23:03 21.03.2024
Лідери ЄС застерігають Іран від надання РФ балістичних ракет - висновки Європейської ради

Лідери ЄС застерігають Іран від надання РФ балістичних ракет - висновки Європейської ради

22:48 21.03.2024
ЄС продовжить роботу над питанням використання доходів від заморожених росактивів в інтересах України - висновки Європейської ради

ЄС продовжить роботу над питанням використання доходів від заморожених росактивів в інтересах України - висновки Європейської ради

20:27 21.03.2024
США запропонували G7 випустити облігації на $50 млрд за допомогою заморожених активів Росії для допомоги Україні

США запропонували G7 випустити облігації на $50 млрд за допомогою заморожених активів Росії для допомоги Україні

17:29 21.03.2024
Є інформація, що РФ могла купувати у компаній США супутникові знімки для завдання ударів по Україні, - ГУР

Є інформація, що РФ могла купувати у компаній США супутникові знімки для завдання ударів по Україні, - ГУР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МВФ схвалив виділення Україні 4-го траншу за програмою EFF $880 млн

Україна перемогла Боснію і Герцеговину в півфіналі плей-офф відбору до Євро-2024

Мішель сподівається, що переговорні рамки для України буде затверджено в першій половині цього року

Росія та її керівництво мають нести повну відповідальність за агресивну війну проти України та скоєні важкі злочини - висновки Європейської ради

Лідери ЄС застерігають Іран від надання РФ балістичних ракет - висновки Європейської ради

ОСТАННЄ

Мішель заявляє, що конкретні кроки щодо використання доходів від заморожених росактивів в інтересах України буде зроблено дуже швидко

Мішель сподівається, що переговорні рамки для України буде затверджено в першій половині цього року

Росія та її керівництво мають нести повну відповідальність за агресивну війну проти України та скоєні важкі злочини - висновки Європейської ради

Лідери ЄС: продовжуватимемо підтримувати Україну так довго і так інтенсивно, як це буде потрібно. Росія не повинна перемогти - висновки Європейської ради

Європейська рада пропонує Раді швидко схвалити переговорні рамки, підготовлені Єврокомісією для України - висновки

До будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині залучено близько 30 підрядників - Синєгубов

Постачання іноземних компонентів для російських ракет має припинитися - Зеленський

Поліпшення сполучення, безпеку та стійкість визначено пріоритетами України та ЄС у транспортному діалозі

На виборах до Європарламенту обиратимуть наступне покоління політиків – євродепутат

НЕ ВТРАЧАЙТЕ ЧАСУ, НЕОБХІДНОГО ДЛЯ АКТИВАЦІЇ ОБОРОННОГО ВИРОБНИЦТВА – ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЛІДЕРАМ КРАЇН ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА