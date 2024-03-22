Війська РФ атакують Україну кількома групами БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

Російські війська атакують Україну кількома групами БпЛА, більшість із них рухаються в західному напрямку, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Телеграм-каналі в ніч на 22 березня.

"Щодо руху БпЛА: 1. БпЛА з Вінницької області зайшли в Хмельницьку область; 2. БпЛА на півдні та заході Вінницької області рухаються в напрямку Хмельницької області; 3. БпЛА в центральній частині Миколаївської області, курс північно-західний; 4. БпЛА в центральній частині Кіровоградської області, курс західний; 5. Ще група БпЛА наближається до Одеси з півдня", - йдеться в повідомленні.

"Ще кілька груп БпЛА на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей рухаються в західному напрямку", - додатково інформували ПС ЗСУ.