У Харкові рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожим ракетним ударом

Понад добу знадобилося рятувальникам, щоб повністю загасити пожежу, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову в середу вдень.

"Площа загоряння, що виникло через ворожий удар по цивільному виробничому підприємству міста, становила близько 10 тис. кв. м. Пожежу ліквідовано. На місці тривають аварійно-розшукові роботи", - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося, унаслідок ракетного удару, завданого ЗС РФ по Харкову вдень 20 березня, п'ятеро людей загинули, десятеро постраждали, п'ятеро зникли безвісти. 22 березня оголошено в місті днем жалоби за загиблими.