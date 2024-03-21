Україна отримала CAD2 млрд від Канади

Україна отримала кредит у розмірі CAD2 млрд від Канади, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережі X у середу ввечері.

"Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади. Життєво важливі кошти для нашої стійкості... Це значна інвестиція в глобальну безпеку та мир", - зазначив глава українського уряду.

"Канада - надійний партнер України, який підтримує нас у важкі часи. Сьогодні ми отримали від Канади USD $1,5 млрд. Із лютого 2022 року бюджетна допомога досягла USD $5,1 млрд", - написав, зі свого боку, міністр фінансів Сергій Марченко.

Прем'єр і очільник Мінфіну подякували народу та уряду Канади за підтримку України.

Як повідомлялося, раніше в середу до держбюджету України надійшов перший транш EUR4,5 млрд від ЄС за програмою Ukraine Facility, тоді як до цього з початку року всі зовнішні надходження становили лише $1,2 млрд.

За прогнозами Нацбанку, Україна із середини березня до кінця квітня може отримати зовнішнє фінансування на суму $10 млрд або навіть більше за визначеної в держбюджеті потреби на весь рік $37,3 млрд.