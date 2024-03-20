Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 5

- Рятувальники деблокували в Харкові з-під завалів тіло ще одного чоловіка на місці денного ракетного удару російських окупантів, повідомив голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Кількість загиблих збільшилася до п'яти осіб. Екстрені служби продовжують працювати на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Харкову загинули чотири людини, ще сім постраждали. На місці влучання виникла пожежа, яка охопила 10 тис. кв. м.