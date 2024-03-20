Україна запланувала на II кв.-2024 закон про БЕБ, Стратегію термомодернізації будівель і Нацплан з енергетики та клімату - План для Ukraine Facility

План для Ukraine Facility передбачає дев'ять індикаторів для виконання в другому кварталі цього року, серед яких набрання чинності закону про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату й ухвалення Стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року і Плану заходів щодо її реалізації.

Згідно з документом, затвердженим урядом 18 березня, переданим Єврокомісії та оприлюдненим Мінекономіки в середу, серед інших індикаторів на цей період - схвалення плану цифровізації Державної митної служби, Бюджетної декларації на 2025-2027 роки і Плану заходів з реалізації Дорожньої карти з реформування управління публічними інвестиціями, за всі ці заходи відповідає Мінфін.

Нарешті, три індикатори, що залишилися на другий квартал, включають призначення голови Національного агентства із запобігання корупції, яке вже відбулося наприкінці лютого, підписаний на початку березня президентом закон про корпоративне управління держкомпаній і набрання чинності Національною стратегією протимінної діяльності до 2033 року, проєкт якої у лютому був схвалений Нацорганом з питань протимінної діяльності та чекає на затвердження Радою нацбезпеки і оборони (РНБО).

Уточнюється, що План заходів щодо реформування управління публічними інвестиціями має передбачати послідовність і строки запровадження стратегічного планування таких інвестицій у тісному зв'язку з бюджетним плануванням; визначення ролей усіх учасників на всіх етапах інвестпроєкту; установлення єдиних підходів до відбору, оцінювання й моніторингу таких проєктів незалежно від джерел фінансування, що забезпечить можливість підготовки єдиного портфелю проєктів (single project pipeline). Він також має забезпечити визначення критеріїв пріоритетності, узгодженість із галузевими та/або регіональними стратегіями та запровадження незалежної оцінки великих публічних інвестпроєктів.

У частині закону про БЕБ, ухвалення якого до середини цього року є також структурним маяком програми розширеного фінансування EFF із МВФ, ідеться про необхідність відкритого, прозорого та конкурентного процесу відбору керівництва та персоналу з посиленням вимог до конкурсної комісії, а також про запровадження контрактної системи для працівників, визначення чіткішого обсягу повноважень і розробку механізму атестації персоналу. У Плані відповідальними зазначені Мін'юст, Мінфін і саме БЕБ.

Нацплан з енергетики та клімату, за який відповідає Мінекономіки і який встановлює національні цілі кліматичної нейтральності, має бути затверджений урядом з урахуванням рекомендацій Енергетичного співтовариства. Відповідно до Плану, він встановлює цілі, які мають бути досягнуті до 2030 року: ціль скорочення викидів парникових газів, зокрема за допомогою ринкових механізмів ціноутворення на вуглець; частку відновлювальних джерел енергії у валовому кінцевому споживанні енергії; цільові показники енергозбереження, первинне та кінцеве споживання енергії.

Щодо Стратегії термомодернізації будівель до 2050 року, за яку відповідальне Мінвідновлення, то, згідно з Планом, вона спрямована на запровадження ринкових фінансових інструментів і стимулів та має містити дорожню карту з політичними заходами, зокрема спрямованими на підтримку введення будівель з майже нульовим споживанням енергії.

Зрештою, Стратегія протимінної діяльності на період до 2033 року попередньо міститиме такі основні складові в цій сфері: управління; підтримка ефективності операторів; запобігання нещасним випадкам; комплексна допомога постраждалим; інновації; гендерний баланс та представництво; розвиток приватного ринку; ефективна та прозора координація з донорами та формування системи пріоритизації завдань у сфері протимінної діяльності, ідеться в Плані.

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму EUR50 млрд. Із них на бюджетну підтримку буде спрямовано EUR38,27 млрд, інвестиційний фонд - EUR6,97 млрд, на технічну та адміністративну підтримку - EUR4,76 млрд.

Україна в середу отримала перші EUR4,5 млрд у рамках перехідного фінансування, а для отримання наступних EUR1,5 млрд у квітні має виконати ще два з п'яти індикаторів, намічених на перший квартал цього року. "Йдеться про приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також про заходи з підтримки запровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території", - уточнювала перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Мінфін України додавав, що після затвердження Плану для Ukraine Facility, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано ще EUR1,9 млрд безумовного фінансування, тоді як решту бюджетної підтримки в розмірі сумарно EUR30,27 млрд, із яких EUR5,27 млрд у вигляді грантів, Україна отримуватиме щокварталу після виконання індикаторів, передбачених у Плані.

Згідно з презентацією, загалом передбаченим у Плані 69 реформам відповідають понад 150 квартальних індикаторів виконання. На третій квартал цього року також передбачено дев'ять індикаторів, тоді як на четвертий - 13, а на перший квартал наступного - 16.

Крім того, План містить також 16 інвестиційних індикаторів, однак термін перших шести з них - другий квартал 2026 року, тоді як решти десяти - в самому кінці дії Ukraine Facility, тобто в четвертому кварталі 2027 року.