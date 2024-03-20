Події

14:30 20.03.2024

Унаслідок удару по Харкову 3 загиблих, 5 постраждалих - поліція

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Унаслідок денного ворожого удару по Харкову пошкоджено восьмиповерхову будівлю і виробничий цех у Холодногірському районі міста, є загиблі й постраждалі, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Троє загиблих і п'ятеро поранених. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех із виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених - працівники підприємства, двоє з них перебувають у важкому стані. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Він додав, що кількість жертв і постраждалих може збільшитися, й закликав жителів міста перебувати в укриттях, оскільки зберігається загроза повторного обстрілу.

Як уточнили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, площа займання сягнула 2 тис. кв. м. У ДСНС вважають, що під завалами ще можуть перебувати люди. "Тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці також працюють психологи ДСНС", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

 

 

Теги: #харків #загиблі

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