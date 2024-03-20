Раді пропонують закликати Єврокомісію та держави Євросоюзу заборонити імпорт сільгосппродукції з РФ та Білорусі до ЄС

Група народних депутатів пропонує українському парламенту звернутися до Європейської комісії та держав-членів Європейського Союзу з проханням заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з Російської Федерації та Білорусі до ЄС.

Відповідний проект постанови № 11095 про Звернення Верховної Ради до Європейської комісії, урядів та парламентів держав-членів Європейського Союзу щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з Російської Федерації та Білорусі до ЄС зареєстровано в українському парламенті у вівторок.

У проекті звернення Верховна Рада від імені українського народу закликає Європейську комісію, уряди та парламенти держав-членів Європейського Союзу запровадити заборону імпорту сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі до ЄС.

Крім того, автори проекту постанови пропонують Європейській комісії та державам-членам ЄС заборонити продаж, постачання, передачу, експорт, надання в оренду суб'єктам з РФ та Білорусі машин, обладнання та його компонентів, що використовуються у сільському господарстві для збирання, обробки, переробки аграрної продукції. , а також обслуговування таких машин та обладнання.

Серед авторів проекту ухвали – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк.