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01:22 20.03.2024

Раді пропонують закликати Єврокомісію та держави Євросоюзу заборонити імпорт сільгосппродукції з РФ та Білорусі до ЄС

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Раді пропонують закликати Єврокомісію та держави Євросоюзу заборонити імпорт сільгосппродукції з РФ та Білорусі до ЄС

Група народних депутатів пропонує українському парламенту звернутися до Європейської комісії та держав-членів Європейського Союзу з проханням заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з Російської Федерації та Білорусі до ЄС.

Відповідний проект постанови № 11095 про Звернення Верховної Ради до Європейської комісії, урядів та парламентів держав-членів Європейського Союзу щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з Російської Федерації та Білорусі до ЄС зареєстровано в українському парламенті у вівторок.

У проекті звернення Верховна Рада від імені українського народу закликає Європейську комісію, уряди та парламенти держав-членів Європейського Союзу запровадити заборону імпорту сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі до ЄС.

Крім того, автори проекту постанови пропонують Європейській комісії та державам-членам ЄС заборонити продаж, постачання, передачу, експорт, надання в оренду суб'єктам з РФ та Білорусі машин, обладнання та його компонентів, що використовуються у сільському господарстві для збирання, обробки, переробки аграрної продукції. , а також обслуговування таких машин та обладнання.

Серед авторів проекту ухвали – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк.

Теги: #україна #заборона #звернення #верховна_рада

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