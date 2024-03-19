Міноборони України про 20-ту зустріч у форматі "Рамштайн": Канада виділить $40 млн у межах чеської ініціативи і $7,5 млн на прилади нічного бачення

Канада виділить $40 млн у межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України та $7,5 млн на прилади нічного бачення, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України за підсумками 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн") у Німеччині.

"20-та зустріч у форматі "Рамштайн": Канада. Військова допомога на $40 млн для чеської ініціативи і 7$,5 млн на прилади нічного бачення", - ідеться в повідомленні Міноборони України в телеграм-каналі у вівторок увечері.

Крім цього повідомляється "про офіційне приєднання" Канади до "Коаліції дронів, яку очолюють Латвія і Сполучене Королівство".