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14:40 19.03.2024

Боррель має намір 20 березня запропонувати спрямувати 90% доходів від активів РФ на закупівлю озброєнь Україні

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Боррель має намір 20 березня запропонувати спрямувати 90% доходів від активів РФ на закупівлю озброєнь Україні

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про намір у середу представити пропозицію щодо використання 90% доходів від заморожених у Європі російських активів для закупівлі озброєнь для України.

"Конкретна пропозиція буде завтра", - наводять західні ЗМІ слова Борреля.

Він уточнив, що, імовірно, на ці цілі кошти спрямовуватимуть через Європейський фонд миру. Боррель також пропонує залишок у 10% перевести до бюджету ЄС для їх використання, щоб підвищити потенціал української оборонної промисловості. Він нагадав, що ухвалити рішення щодо цих заходів мають країни-члени Євросоюзу.

Саміт ЄС відбудеться 21-22 березня в Брюсселі.

Напередодні Боррель заявив про широку підтримку главами МЗС країн ЄС використання доходів із активів РФ в інтересах України.

Зі свого боку, агентство Bloomberg, у розпорядження якого потрапили документи ЄС, повідомило в понеділок увечері, що ЄС уже підготував текст законопроєкту, який у разі схвалення надасть змогу використовувати в інтересах України доходи від заморожених у Європі активів РФ. За інформацією агентства, ця система може запрацювати не раніше ніж у липні 2024 року. Як очікується, це надасть змогу виділяти на потреби України близько EUR3 млрд на рік. Передбачається, що ці гроші допоможуть із фінансуванням поставок зброї Києву, а також із розвитком українського оборонно-промислового комплексу. Для схвалення таких заходів потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

Теги: #боррель #активи_рф

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