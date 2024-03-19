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14:35 19.03.2024

Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет допомоги Україні на EUR500 мільйонів

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Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет допомоги Україні на EUR500 мільйонів

На 20 засіданні у форматі "Рамштайн" федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв нову допомогу Україні в розмірі EUR500 мільйонів.

Як повідомляє Tageschau, про це Пісторіус заявив на пресконференції в рамках засідання Контактної групи щодо України в Німеччині.

Крім того, Німеччина підтримає захист України від російської агресивної війни в короткостроковій перспективі подальшими постачаннями боєприпасів. Планується, що Україна отримає 10 000 артилерійських снарядів із запасів бундесверу.

Новий пакет допомоги також включатиме 100 бронемашин для піхоти і 100 транспортних машин.

 

Теги: #рамштайн #військова_допомога #пісторіус

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