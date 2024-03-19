Російський флот, імовірно, обмежить операції у східній частині Чорного моря у зв'язку зі зростаючими втратами - британська розвідка

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на тлі триваючого успіху України в проведенні асиметричної морської ударної кампанії відвідав командний пункт Чорноморського флоту (ЧФ) у Криму 17 березня 2024 року, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Шойгу отримав оновлену інформацію про українські операції та обговорив ефективність російських військ. Військово-Морські сили регіону. За даними Міноборони Росії, він оголосив про нові заходи для підрозділів ЧФ щодо зниження загрози з боку безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і безпілотних надводних апаратів (БПНА)", - зазначено в повідомленні у твіттері.

Зазначається, що особливу увагу було приділено проведенню щоденних навчань із забезпечення готовності до боротьби з БПЛА/БПНА, щоб дати можливість екіпажам кораблів оперативно відбивати атаки вдень і вночі. Шойгу також наказав оснастити невстановлені об'єкти додатковою великокаліберною зброєю для посилення їхнього захисту.

"Російський ВМФ, найімовірніше, вдався до обмеження своїх операцій східною частиною Чорного моря, оскільки його втрати накопичуються, а сприйняття загрози зростає. Поки Україна продовжує шукати можливості для нанесення ударів на відстані, Міноборони Росії було запропоновано активізувати зусилля зі збереження свого флоту в Чорному морі", - підсумували в міністерстві.