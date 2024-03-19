Окупанти обстріляли Конотоп, Середину-Буду і 23 села Сумської області за добу, про постраждалих не повідомляють

Російські окупанти обстріляли за минулу добу місто Середина-Буда Шосткинського району та Конотоп Сумської області, а також 23 прикордонні села і селища в чотирьох із п'яти районів області, які безпосередньо межують із РФ, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Конотоп - два вибухи, ймовірно, ракетний удар... Середина-Буда - два обстріли: два вибухи, ймовірно, ФПВ-дрон; два вибухи, ймовірно, міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

Низку сіл було обстріляно багаторазово. Двічі під вогонь потрапили Павлівка, Волфине, Миропілля, Катеринівка, Степок, Іскрисківщина та Покровка Сумського району, Велика Писарівка Охтирського району. Атинське Сумського району було обстріляно п'ять разів, Лукашівка і Попівка Охтирського району по чотири рази.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Обстріли сіл велися зі ствольної артилерії, мінометів 120 і 82 мм, танків, щонайменше на чотири села скинуто керовані авіабомби. Загалом за добу нараховано 45 обстрілів (184 вибухи) з різних видів озброєння.