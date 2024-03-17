Події

11:16 17.03.2024

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Донецьку область, є загиблий і постраждалі - ОВА

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Росіяни за добу 14 разів обстріляли Донецьку область, є загиблий і постраждалі - ОВА

Російські окупанти за добу 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"В Очеретинській громаді одна людина загинула і одна поранена в Новоселівці Першій. У Мар'їнській громаді одна людина поранена в Красногорівці. У Селидовому поранено людину, пошкоджено 3 адмінбудівлі та 8 багатоповерхівок; у Цукуриному пошкоджено 3 будівлі сільгосппідприємства", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

У Курахівській громаді внаслідок обстрілів було пошкоджено 4 будинки в Курахівці. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 3 адмінбудівлі, 8 багатоповерхівок і 2 магазини. У Калиновому Новогродівської ТГ пошкоджено 2 будинки.

У Лиманській громаді повторно обстріляно школу в Тернах. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків і промислову споруду. У Торецьку пошкоджено будинок.

Евакуйовано 872 людини, зокрема 101 дитину.

Теги: #обстріли #донецька_область

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