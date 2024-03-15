Рада ЄС 18 березня схвалить EUR5 млрд євро військової допомоги Україні

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу в понеділок затвердять рішення про створення Українського фонду допомоги в розмірі 5 млрд євро.

Про це в п'ятницю у Брюсселі журналістам повідомив високопоставлений європейський чиновник. "Домовленості про Український фонд у межах чинного механізму Європейського фонду миру на суму в 5 млрд євро вже готові. Крім того, є можливості для його подальшого збільшення, якщо в цьому буде необхідність і реагуючи на потреби України за згоди 27 країн", - повідомив він.

Високопоставлений чиновник назвав три основні складові, на які буде виділено ці 5 млрд євро. "Перше - це продовження роботи військової допоміжної місії ЄС, друге - це продовження відшкодування витрат за постачання з власних запасів та односторонні закупівлі військового обладнання, яке доступне на ринку, і третє, найголовніше, - за постачання спільно закупленого у європейської плюс норвезької оборонної промисловості військового обладнання", - перерахував він.

Співрозмовник журналістів також озвучив конкретні суми, які підуть на фінансування цих складових. "0,5 млрд євро піде на військову допоміжну місію, 1 млрд євро - на спільні закупівлі в європейського військово-промислового комплексу та Норвегії і 3,5 млрд закриють інші постачання – постачання із запасів та односторонні закупівлі", - повідомив високопоставлений європейський чиновник.

"Це рішення буде схвалено, чим ми надішлемо сильний сигнал Україні про нашу триваючу військову підтримку стільки, скільки знадобиться. Це сигнал Росії про те, що в Європі немає жодної втоми (від війни), і ми продовжуємо підтримувати Україну і, певною мірою, це сигнал Вашингтону", - сказав він.

За словами співрозмовника журналістів, далі, після того як рішення буде схвалено Радою ЄС, найближчими тижнями, "а це квітень, високий представник підготує і представить державам-членам різні індивідуальні заходи допомоги, щоб пожвавити цей механізм, щоб він запрацював якомога швидше".