Новий головнокомандувач ЧФ РФ повинен буде виправити помилки попередника й стабілізувати безпекову ситуацію - британська розвідка

Стабілізація безпекової ситуації в Чорному морі й підвищення боєздатності Чорноморського флоту стане першим завданням новопризначеного головнокомандувача Олександра Моїсеєва, вважають у британській розвідці.

"Після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі 10 березня 2024 року головнокомандувача ВМФ РФ адмірала Миколу Євмєнова, найімовірніше, зняли з посади й замінили на командувача Північного флоту адмірала Олександра Олексійовича Моїсєєва", - ідеться у звіті, оприлюдненому в п'ятницю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як зазначено, звільнення адмірала Євмєнова відбулося після втрати корвета "Сергей Котов" 5 березня 2024 року, дев'ятого великого судна, втраченого внаслідок дій України з моменту вторгнення Росії на територію України.

Аналітики розвідки вважають, що відставка Євмєнова з посади пов'язана з колосальними втратами кораблів Чорноморського флоту за останні два роки. Тепер Кремль хоче стабілізувати ситуацію в Чорному морі.

"Як кадровий підводник, адмірал Моїсеєв до призначення на посаду командувача Північним флотом у 2018-2019 роках командував Чорноморським флотом. Імовірно, першим завданням адмірала Моїсеєва на посаді головнокомандувача флотом стане стабілізація безпекової ситуації в Чорному морі та реалізація змін, спрямованих на підвищення боєздатності Чорноморського флоту в регіоні", - зазначено в повідомленні британських експертів.