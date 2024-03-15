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11:10 15.03.2024

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби не торкнеться засуджених за злочини проти основ нацбезпеки - законопроєкт

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Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби не торкнеться засуджених за злочини проти основ нацбезпеки - законопроєкт

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби під час проведення мобілізації та дії воєнного стану, яке пропонують народні депутати, не зможе поширюватися на осіб, засуджених за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Це випливає з оприлюдненого на сайті Верховної Ради тексту законопроєкту №11079 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів та інших законодавчих актів щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

Згідно з пропонованими змінами, умовно-дострокове звільнення під час проведення мобілізації та дії воєнного стану може бути застосовано до осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі, для проходження ними військової служби за контрактом.

Умовно-дострокове звільнення може бути застосоване судом, якщо засуджений виявив бажання проходити військову службу за контрактом і відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

За ухилення від проходження військової служби за контрактом особою, яку під час проведення мобілізації та дії воєнного стану звільнено умовно-достроково від відбування покарання, законопроєктом передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів та до законів "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" і "Про військовий обов'язок і військову службу".

Як повідомлялося, законопроєкт № 11079 зареєстровано у Верховній Раді 13 березня.

Теги: #законопроект #рада #удз

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