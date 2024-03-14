Події

14:42 14.03.2024

Є влучання в передмісті Харкова - мер

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За попередніми даними, є ворожі влучання не в самому Харкові, а в близькому передмісті, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"За попередньою інформацією, "прильоти" в близькому передмісті. Але загроза Харкову зберігається", - написав Терехов у телеграм-каналі.

У свою чергу, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову та області. "Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше в місті було оголошено повітряну тривогу, місцеві пабліки повідомляють про вибух.

Теги: #харків #приліт #передмістя

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