Є влучання в передмісті Харкова - мер

За попередніми даними, є ворожі влучання не в самому Харкові, а в близькому передмісті, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"За попередньою інформацією, "прильоти" в близькому передмісті. Але загроза Харкову зберігається", - написав Терехов у телеграм-каналі.

У свою чергу, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову та області. "Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше в місті було оголошено повітряну тривогу, місцеві пабліки повідомляють про вибух.