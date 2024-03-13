У Кривому Розі кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 49 осіб - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу у вівторок зросла до 49 осіб, у лікарнях залишаються 10 дорослих і семеро дітей, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Кривому Розі люди продовжують звертатися до лікарів після ворожої атаки, яку пережили вчора. Наразі вже 49 постраждалих. У медзакладах залишаються 10 дорослих, половина - "важкі". Досі госпіталізовані й семеро дітей, усі - у стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Раніше було відомо про п'ятьох загиблих і 43 поранених. Шестеро з них, зокрема двоє дітей, перебувають у лікарні у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що з міського бюджету допомогу в розмірі 40 тис. грн першочергово нададуть 40 власникам найбільш постраждалих квартир у Довгинцівському районі міста, а також 15 жителям найбільш постраждалих квартир у Металургійному районі.

"Наголошу, ніхто без допомоги не залишиться", - написав Вілкул у своєму телеграм-каналі.

Крім цього, Дніпропетровська область додатково виділила 20 млн гривень для допомоги постраждалим унаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу. Місто також надасть допомогу в розмірі 25 тис. грн на поховання сім'ям загиблих.

Як повідомлялося, четвер, 14 березня, оголошено днем жалоби в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в пам'ять про загиблих унаслідок ракетного удару по місту 12 березня, коли було зафіксовано щонайменше три влучання.