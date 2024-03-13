Заарештовано чотири вертольоти та два літаки кримських підприємців, причетних до фінансування агресії РФ, - Офіс генпрокурора

Прокурори Черкаської області забезпечили арешт чотирьох вертольотів і двох літаків кримських підприємців, причетних до фінансування збройної агресії РФ, інформують в Офісі генерального прокурора України.

"За клопотанням прокурорів Черкаської обласної прокуратури арештовано майно, що належить особам, пов’язаним із фінансуванням російської збройної агресії проти України. Йдеться про чотири повітряні судна Мі-2 та два літаки АН-2 (Antonov-2)", - повідомляється в телеграм-каналі відомства в середу.

У прокуратурі нагадують, що в лютому 2024 року про підозру було повідомлено дев'ятьом українським підприємцям, зареєстрованим на території Автономної Республіки Крим, які займаються рекреаційним і агропромисловим підприємництвом.

"У рамках кримінального провадження встановлено, що у власності товариства з обмеженою відповідальністю, де підозрювані є засновниками та кінцевими бенефіціарами, перебуває низка об’єктів рухомого майна. З метою блокування рухомих активів та запобігання їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна за клопотанням прокурора накладено арешт на гелікоптери та літаки, що належать товариству", - уточнюють в Офісі генпрокурора.

Також, згідно з повідомленням, заарештовано майно та корпоративні права підприємців на понад 35 млн грн.

Підозрюваним інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що після анексії півострова ці підприємці переоформили підприємства відповідно до вимог російського законодавства. Нині вони провадять свою господарську діяльність за законодавством РФ і сплачують податки, фінансуючи країну-агресора.

Досудове розслідування проводить територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві.