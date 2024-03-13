Події

08:18 13.03.2024

У Сумах внаслідок влучання "шахеда" у п'ятиповерхівку є поранені та загиблі -

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У Сумах внаслідок влучання "шахеда" у п'ятиповерхівку є поранені та загиблі -

У Сумах унаслідок влучання "шахеда" в п'ятиповерхівку є поранені та загиблі, повідомляє обласна військова адміністрація в телеграм-каналі станом на 7.00 середи.

"Унаслідок влучання ворожого БПЛА типу "шахед" у житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, із них 15 - зруйновано. За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 осіб, 8 із яких дістали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється)", - сказано в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють усі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності.

Наслідки авіаційного удару уточнюють.

 

 

 

Теги: #удар #суми #наслідки

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