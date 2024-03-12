Атака БПЛА по об'єкту техобслуговування в Таганрозі 9 березня демонструє, що Україна може досягати стратегічно важливих цілей на території РФ - британська розвідка

Атака БПЛА по об'єкту техобслуговування в Таганрозі, здійснена 9 березня, демонструє, що українські операції можуть досягати стратегічно важливих цілей на території РФ, навіть якщо вони вважаються захищеними, повідомляють у британській розвідці.

"9 березня 2024 року внаслідок атаки безпілотного літального апарата, здійсненої Збройними силами України, було завдано ударів по територіях, прилеглих до об'єкта технічного обслуговування "ТАНТК Бериева" в Таганрозі, Ростовська область, Росія. Таганрозький полігон використовують для виробництва, модернізації, технічного обслуговування і ремонту літаків раннього попередження та управління повітряним рухом А-50", - йдеться у звіті, оприлюдненому у вівторок у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Зазначено, що цей об'єкт у Таганрозі також має ширше стратегічне значення для РФ, оскільки обслуговує стратегічні бомбардувальники великої дальності, транспортні літаки і є випробувальним центром для літака А-100.

Крім цього, про його важливість для росіян свідчить постійна присутність активних засобів ППО, розташованих навколо об'єкта.

У британській розвідці вважають, що втрата Росією літака А-50, найімовірніше, значно погіршує ситуаційну обізнаність.

"На поширених в інтернеті зображеннях шкоди від атаки видно пошкодження двох великих будівель, пов'язаних із парком A-50, які, цілком ймовірно, використовували для укриття літаків у періоди глибокого технічного обслуговування", - зазначено в повідомленні.

Водночас через два тижні після втрати другого літака, парк А-50, як і раніше, відсторонений від польотів для операцій в Україні.

"Ця атака демонструє, що українські операції все ще можуть досягати стратегічно важливих цілей на території Росії, навіть коли такі об'єкти вважаються захищеними, чи то в повітрі, чи то на землі", - наголошують у розвідці.