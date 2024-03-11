Події

21:00 11.03.2024

Зростання доходів очікує 41% опитаних СЕО за погіршення настроїв у 64% - ЄБА

3 хв читати
Зростання доходів очікує 41% опитаних СЕО за погіршення настроїв у 64% - ЄБА

Зростання рівня доходів у доларовому вираженні у 2024 році очікує 41% керівників компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), іще 35% розраховують на доходи на рівні попереднього року, а 24% прогнозують їх скорочення, свідчать результати нової хвилі опитування ЄБА "Бізнес в умовах війни".

Згідно з оприлюдненою в понеділок інформацією, у більшості (64%) керівників компаній настрої погіршилися порівняно з 2023 роком, у 28% опитаних вони не змінилися і лише у 8% - покращилися.

Серед причин, що впливають на зміни настроїв бізнесу, топменеджери називають воєнну ситуацію, ситуацію з мобілізацією, а також затримку і невизначеність із міжнародною допомогою (зокрема від США).

Згідно з опитуванням, нині 78% компаній-членів працюють у повному обсязі, тоді як квартал тому таких було 77%, а рік тому - 54%.

Кількість компаній, що мають обмеження в роботі, продовжує скорочуватися: з 46% роком раніше до 23% кварталом раніше і 21% нині, тоді як кількість тих, що не працює, збільшилася з нуля до 1%. Найпоширенішим обмеженням залишається скорочення географії діяльності компаній.

"Ми бачимо поступовий, але впевнений тренд на відновлення бізнес-активності та фінансових показників з 2022 року. Водночас надалі багато залежатиме від міжнародної підтримки – чи залишиться вона на тому ж рівні, що дозволило б утримувати стабільною лінію фронту та макроекономічну ситуацію", - наведено слова виконавчого директора ЄБА Анни Дерев'янко у релізі.

У ЄБА наголосили, що 88% виплачують зарплати в повному обсязі (кварталом раніше - 93%), при цьому 15% (14%) виплачують бонуси або додаткові кошти. Водночас 43% компаній підвищили рівень заробітної плати співробітникам.

Кількість підприємств, які скорочують рівень оплати або звільняють персонал у 2024 році, залишається на рівні четвертого кварталу минулого року - 5% і 3% відповідно, а ще 5% відправили співробітників у неоплачувану відпустку.

Підтримка бізнесом збройних сил України і, зокрема, власних працівників у лавах ЗСУ, залишається високою - по 57% (кварталом раніше відповідно 51% і 66%) опитаних продовжують надавати фінансову підтримку, 45% (51%) постачають власну продукцію на потреби ЗСУ та вразливих верств населення, 26% (21%) - надають послуги, 18% (21%) - допомагають медикаментами, 12% (18%) - постачають засоби захисту/оборони.

У 90% опитаних членських компаній Асоціації є співробітники, мобілізовані до лав Збройних сил. У половини компаній, а саме у 51% (кварталом раніше - 53%), кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов'язаних. У 27% (25%) кількість мобілізованих сягає 10-20%, у 5% (5%) - 20-30%, і у 4% (кварталом раніше такі були відсутні) - понад 30% від загальної кількості військовозобов'язаних. Понад половина - 52% (45%) - компаній повідомляє, що серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства фахівці, зокрема керівники, інженери вузької спеціалізації, ІТ фахівці, технологи, електрики, механіки, оператори.

На початку 2024 року втрати від війни для 36% (39%) опитаних компаній становлять до $1 млн. Водночас 39% (32%) повідомляють про втрати в діапазоні $1-10 млн і 11% (14%) - про втрати понад $10 млн, ідеться в публікації.

"Сукупні втрати респондентів поточної хвилі опитування внаслідок російської агресії складають принаймні $650 млн. До того ж на стабільність операційних процесів 70% опитаних компаній впливають повітряні тривоги, через які компанії вимушені призупиняти діяльність", - заявляють в асоціації.

Щодо фінансових резервів, то наразі, за опитуванням ЄБА, 46% (кварталом раніше - 48%) опитаних компаній мають їх на період більше ніж рік, 19% (11%) - на рік, 24% (28%) - на півроку та 6% (3%) - на кілька місяців.

Опитування проводили з 16 лютого до 7 березня 2024 року, участь у ньому взяли 94 топменеджери членських компаній ЄБА.

Теги: #опитування #єба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 08.03.2024
Соцопитування КМІС: Понад чверть українців вважає лідером опозиції Порошенка, кожен шостий - Притулу

Соцопитування КМІС: Понад чверть українців вважає лідером опозиції Порошенка, кожен шостий - Притулу

10:49 07.03.2024
Свято 8 березня назвали улюбленим 23% українок і 18% українців - опитування КМІС

Свято 8 березня назвали улюбленим 23% українок і 18% українців - опитування КМІС

10:47 05.03.2024
49% опитаних українців вважають обмеженням прав і свобод активніший контроль державою інформації в інтернеті - КМІС

49% опитаних українців вважають обмеженням прав і свобод активніший контроль державою інформації в інтернеті - КМІС

10:39 29.02.2024
57% українців уважають найважливішим фактором успіху у війні проти РФ належну підтримку Заходу - КМІС

57% українців уважають найважливішим фактором успіху у війні проти РФ належну підтримку Заходу - КМІС

09:58 29.02.2024
Більшість українців не займається спортом, а 15,6% опитаних роблять це регулярно - опитування Мінспорту

Більшість українців не займається спортом, а 15,6% опитаних роблять це регулярно - опитування Мінспорту

12:08 27.02.2024
Понад 90% українців не зверталися по психологічну допомогу за останні два роки - опитування Rakuten Viber

Понад 90% українців не зверталися по психологічну допомогу за останні два роки - опитування Rakuten Viber

11:07 27.02.2024
КМІС: Частка українців, які вважають, що Захід втомився від України, зросла з 30% у жовтні 2023 року до 44% - у лютому нинішнього

КМІС: Частка українців, які вважають, що Захід втомився від України, зросла з 30% у жовтні 2023 року до 44% - у лютому нинішнього

21:48 23.02.2024
Бізнес став більше піклуватися про здоров'я і психологічний стан співробітників і топкадрів - опитування

Бізнес став більше піклуватися про здоров'я і психологічний стан співробітників і топкадрів - опитування

15:04 21.02.2024
Українці покращили оцінку поточної економситуації та погіршили її прогноз - опитування Центру Разумкова

Українці покращили оцінку поточної економситуації та погіршили її прогноз - опитування Центру Разумкова

13:43 21.02.2024
Психологічний стан українців покращився порівняно з початком повномасштабного вторгнення - опитування Центру Разумкова

Психологічний стан українців покращився порівняно з початком повномасштабного вторгнення - опитування Центру Разумкова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Треба збити хвору путінську фантазію, що в нього є час для продовження війни - Зеленський

НАБУ і САП заявили про викриття схеми зловживань на родовищах "Укргазвидобування" на 211 млн грн

Генпрокурор Костін: Важливо боротися не тільки з топкорупцією, українці хочуть бачити ефективність на місцевому рівні

Польські протестувальники та поліція зупиняють пасажирські автобуси з України - Кубраков

Зеленський розраховує на будівництво трьох ліній оборони протяжністю 2000 км

ОСТАННЄ

Треба збити хвору путінську фантазію, що в нього є час для продовження війни - Зеленський

Умєров і глава Пентагону обговорили середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України

У зв'язку з висловлюваннями Папи Франциска до МЗС України запросили Апостольського нунція в Україні

Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Чехії 15 квітня, лідери підтвердять свою рішучу підтримку України

Макрон відтерміновує візит в Україну, щоб приїхати з більш відчутною допомогою

ОСУВ "Таврія": Триває виведення наших бригад на ротацію і відновлення

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по ворожому ЗРК "Бук-М1" і РЛС "Зоопарк"

За добу ворог завдав шести ракетних і 87 авіаударів по Україні - Генштаб

Байден просить у Конгресу $1,5 млрд на 2025 фінрік на боротьбу із впливом РФ

На новопавлівському напрямку ворог 18 разів намагався прорвати оборону ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА