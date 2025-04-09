Інтерфакс-Україна

Пресконференції

13:10 09.04.2025

Знизилася частка переконаних, що попри перешкоди, Україна має бути незалежною - опитування

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Знизилася частка переконаних, що попри перешкоди, Україна має бути незалежною - опитування

Чотири п’ятих (80%) респондентів згодні з тим, що, хоча на шляху нашої державності багато перешкод, Україна все одно повинна бути незалежною, свідчать результати опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України.

Як повідомили організатори на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу, рівень підтримки цієї тези дещо знизився порівняно з періодом 2023-2024 р. (тоді він перевищував 85%), однак залишається високим. Втім, тут також є істотні регіональні відмінності: серед опитаних мешканців південних областей поділяють таку згоду ледь більше половини (51,8%), і майже третина (30,2%) вагається з відповіддю.

Окрім того, з твердженням "Привести країну до процвітання здатні українські патріоти. Відродження національної самосвідомості дасть Україні змогу стати могутньою державою" погоджуються, як і в минулому році, три чверті респондентів (74%), не погоджуються – лише 7,4%. Попри помітні регіональні відмінності (на Заході таку позицію поділяють 85,5%, на Сході та Півдні – трохи більше 60%) всюди в країні патріотизм і національна свідомість є незаперечною цінністю і ресурсом спротиву для більшості населення.

Опитування проведено Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України методом очних (face-to-face) інтерв’ю 15–25 березня 2025 року. Опитано 1213 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Уряду України території. Вибірка репрезентує доросле населення України. Похибка вибірки становить 3,2%.

Теги: #опитування #незалежність

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