Відсоток людей, які вважають, що Україна стала єдиним цілим, протидіючи російській агресії, з кожним роком зменшується - опитування

Трохи більше половини опитаних українців (51,9%) погоджуються з тим, що протидіючи російській агресії, Україна стала єдиним цілим, свідчать результати опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України.

Результати було презентовано на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Як зазначається, у 2024 р. вона сягала майже 56%, а у 2023 р. перевищувала 63%. Частка тих, хто не погоджується з наведеним твердженням, зросла з 13,2% у 2023 р. до 23,1% у 2025 р.

Удвічі зросла частка громадян, які погоджуються з твердженням "Ті, хто втік від війни за кордон, нехай там і залишаються, вони не достойні жити в Україні" - з 14,5% у 2023 р. до майже 31% у 2025 р.

Стосунки між переселенцями і приймальними громадами всередині країни залишаються зоною потенційного напруження і суперечностей. З одного боку, респонденти нині більш не погоджуються (37,9%), ніж погоджуються (32,1%) з тим, що стосунки між переселенцями і місцевим населенням складаються нелегко й залишають бажати кращого (у 2023 р. ситуація була дзеркальною – 27,7% проти 39,1%, відповідно).

З іншого боку, від початку повномасштабного вторгнення вдвічі (з 14,4% до 29,8%) зросла кількість респондентів, які вважають, що на їхнє життя істотний вплив чинять переселенці з інших регіонів України. Серед респондентів, які є переселенцями, 43,4% впевнені, що населення приймального регіону істотно впливає на ситуацію, в якій протікає їхнє життя. Рівень невдоволеності таким впливом в усіх зазначених групах респондентів становить 100%.

Окрім того, за час повномасштабного вторгнення істотно скоротилася частка респондентів, які вважають, що Україна – європейська держава і має прямувати в Європу. Якщо у 2023 р. з цим погоджувалися три чверті респондентів (76,3%) і не погоджувалися лише 6,5%, то зараз єврооптимістичні погляди поділяють менше 60%, і вже кожний шостий - не поділяє.

Найменш проєвропейські налаштовані мешканці південних областей України, де частка тих, хто підтримує євроінтеграційний імператив (32,4%) є меншою за частку тих, хто не підтримує (40,3%), і є співставною з часткою тих, хто вагається (27,3%). Три чверті респондентів східних областей (74,3%) впевнені в тому, що Україна – європейська держава і має прямувати в Європу, у той час як на Заході таких менше половини (48,2%).

"Причини зазначеного парадоксу важко піддаються однозначній інтерпретації. Одним з пояснень може бути те, що соціально-демографічна структура населення саме цих регіонів істотно трансформувалася через переселення і біженство, а також через інтенсивність мобілізаційних заходів", - зазначається в прес-релізі.

Опитування проведено Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України методом очних (face-to-face) інтерв’ю 15–25 березня 2025 року. Опитано 1213 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Уряду України території. Вибірка репрезентує доросле населення України. Похибка вибірки становить 3,2%.