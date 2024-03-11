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13:24 11.03.2024

РФ може депортувати всіх жителів окупованих територій України, хто відмовився отримати їхній паспорт - британська розвідка

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РФ може депортувати всіх жителів окупованих територій України, хто відмовився отримати їхній паспорт - британська розвідка

Російські окупанти можуть депортувати всіх жителів тимчасово окупованих районів України, хто відмовиться отримати паспорт РФ, зазначають у британській розвідці.

"У квітні 2023 року російський президент Володимир Путін видав декрет, згідно з яким ті жителі тимчасово окупованих територій, хто відмовився від отримання російського паспорта, стануть громадянами інших держав або особами без громадянства. Такі особи мають право жити на тимчасово окупованих територіях лише до 1 липня 2024 року. Є реальна можливість, що всі, хто не матиме російських паспортів на тимчасово окупованих територіях, будуть депортовані або їм загрожує арешт", - йдеться у звіті, оприлюдненому в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Посилаючись на заяви заступника голови Ради безпеки РФ, експрезидента РФ Дмитра Медведєва, наголошується, що особи без російських паспортів можуть бути примусово вислані у віддалені регіони РФ.

"Згідно із заявами російського міністра внутрішніх справ, зараз близько 2,8 млн жителів тимчасово окупованих територій України отримали паспорти РФ. Росія надає доступ до послуг у цих регіонах, включно із соціальними послугами та послугами охорони здоров'я, за умови наявності російського паспорта", - зазначено в повідомленні розвідки.

Водночас у повідомленні наголошують, що РФ неухильно продовжує русифікаторську політику на окупованих територіях і робить усе можливе, щоб їх інтеграція у структури РФ була незворотною.

Теги: #британська_розвідка

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