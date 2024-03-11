"Укрлендфармінг" постраждав унаслідок обстрілу Дніпропетровської області - зруйновано елеватор, є жертви

Виробничі об'єкти агрохолдингу "Укрлендфармінг" постраждали під час ракетного обстрілу Дніпропетровської області: елеватор повністю зруйнований, є жертви, повідомляється на сайті агрохолдингу.

"Агресор укотре завдав ракетного удару по цивільних виробничих об'єктах групи компаній "Укрлендфармінг". Постраждав наш робітник у Дніпропетровській області. Виробнича інфраструктура елеватора повністю зруйнована", - йдеться в повідомленні.

За інформацією агрохолдингу, внаслідок ракетного удару по Дніпропетровській області ввечері 9 березня 2024 року постраждав 58-річний робітник. Крім того, повністю зруйновано виробничі об'єкти підприємства.

"Це вкотре доводить, що ворог принципово знищує об’єкти критичної інфраструктури, цивільні, а не військові об’єкти", - наголосили в "Укрлендфармінгу".

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Представники правоохоронних органів наразі оцінюють масштаби руйнувань і суму збитків.

В "Укрлендфармінгу" зазначили, що внаслідок війни агрохолдинг зазнав значних матеріальних збитків. Станом на кінець 2023 року їх оцінювали в суму близько $1 млрд. У Дніпропетровській області було знищено 5 млн голів птиці, майно та комунікації. Сучасне високотехнологічне обладнання вивезено на територію Росії.

Під час війни також було знищено низку птахофабрик у регіонах присутності агрохолдингу. Йдеться про найбільшу в Європі птахофабрику "Чорнобаївська", яка розташовувалася в Херсонській області. Через вторгнення російських військ тут загинули 4,5 млн голів птиці. Повністю зруйновані, розграбовані або сильно постраждали через обстріли птахофабрики в Миколаївській, Донецькій і Київській областях. Втрачено для агропромислового виробництва 160 тис. гектарів орної землі, знищено й пограбовано регіональні бази та елеватори, сільгосптехніку й автотранспорт у Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Запорізькій і Харківській областях, а також у Київській області та поблизу Києва.

Як повідомлялося, в сезоні-2023 агрохолдинг зміг провести посівну на 300-330 тис. га виробничих областей, а близько 30 тис. га в Чернігівській, Сумській та частині Миколаївської областей не було введено в роботу через їх замінування.

"Укрлендфармінг" є одним із найбільших агрохолдингів у Євразії. Займається вирощуванням зернових, розведенням великої рогатої худоби, дистрибуцією техніки, добрив і насіння.