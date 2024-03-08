Естонія підпише двосторонній договір з Україною у безпековій сфері та незабаром прийме новий пакет військової допомоги

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна анонсував, що Естонія підпише угоду у сфері про безпеку з Україною і схвалить наступного тижня новий пакет військової допомоги Україні.

"Ми збираємося підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною про довгострокові зобов'язання. Естонія виділила Україні 1,4% ВВП на військову підтримку України, і ми будемо продовжувати. Наступного тижня наш уряд ухвалить черговий пакет військової підтримки України. І коли ми підписуємо двосторонній договір між Естонією та Україною, ми обіцяємо і беремо на себе зобов'язання надавати військову підтримку в розмірі 0,25 відсотка ВВП на рік", - сказав він на пресконференції з українським, литовським, латвійським, естонським і французьким колегами в Литві в п'ятницю.

Міністр зазначив, що якщо інші західні країни зобов'яжуться робити те саме, то це дасть змогу Україні розраховувати на 120 мільярдів євро військової підтримки на рік.

"Достатньо, щоб відтіснити РФ. Тому важливо, щоб ми це розуміли і діяли швидко", - додав Тсахкна.

Він наголосив, що "проблема в тому, що ми сильно підтримуємо Україну, але насправді цього недостатньо для сьогоднішнього дня".

"Україна веде важку боротьбу і здійснює велику роботу, але з нашого боку цього недостатньо. Те, що ми зробили, ми повинні зробити більше, ми повинні збільшити масштаби, ми повинні прискоритися, і ми повинні виконати наші рішення, які вже були схвалені. Тому я дуже сподіваюся, що ми знайдемо нестандартні рішення, ми знайдемо способи, за допомогою яких ми зможемо швидко надати Україні боєприпаси і військову підтримку, тому що це найдешевший і найефективніший спосіб підтримати Україну, а також захистити нас", - заявив глава МЗС.

Міністр додав, що важливо виконати те, що було обіцяно Україні, зокрема підтримка з використанням Європейського фонду миру та мільйон боєприпасів.

"Настав час виконати всі ці обіцянки", - сказав він.

Також очільник МЗС Естонії привітав ініціативу Чеської Республіки щодо відправки та купівлі боєприпасів для України.

"Але я також можу сказати, що в Естонії є ці можливості, але нам не вистачає коштів", - зазначив міністр.