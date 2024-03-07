Події

09:39 07.03.2024

Російські окупанти обстріляли за добу 27 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв, є руйнування

1 хв читати
Російські окупанти обстріляли за добу 27 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв, є руйнування

Російські окупанти обстріляли за минулу добу 20 сіл у Сумській і сім сіл у Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону з РФ.

Як повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у четвер уранці, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

У Чернігівській області під обстріл потрапили села Миколаївка, Костобобрів і Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району, а також Шишківка, Клюси, Єліне і Хрінівка Корюківського району. Про руйнування не повідомляють.

У Сумському районі Сумської області під обстріл потрапили села Біловоди, Костянтинівка, Могриця, Басівка, Волфине, Храпівщина, Запсілля, Володимирівка, Степок, Покровка, Мала Корчаківка, Славгород і Наумівка. Басівка була обстріляна шість разів, Волфине і Степок двічі. "Храпівщина - 2 приходи, імовірно, КАБ. Унаслідок обстрілу пошкоджено господарські будівлі", - йдеться у зведенні.

В Охтирському районі Сумської області під обстріл зі 120-мм мінометів потрапили села Олександрівка та Пономаренки, про руйнування не повідомляють.

У Шосткинському районі Сумської області обстріляно села Товстодубове, Зноб-Новгородське, Кам'янка, Стара Гута і Голубівка. Голубівку було обстріляно двічі з реактивних систем залпового вогню. "Кам'янка - 3 приходи, імовірно, КАБ. Унаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків і 2 зруйновано", - ідеться в повідомленні.

Загалом за добу нараховано 37 обстрілів (197 вибухів) із різних видів озброєння.

Теги: #північ #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:41 07.03.2024
На Харківщині за добу одна людина загинула, вісім постраждали внаслідок ворожих обстрілів

На Харківщині за добу одна людина загинула, вісім постраждали внаслідок ворожих обстрілів

08:25 07.03.2024
Окупанти за добу завдали 253 удари по 12 містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 253 удари по 12 містах і селах Запорізької області

08:12 07.03.2024
Ворог обстріляв з артилерії Очаківську громаду Миколаївської області

Ворог обстріляв з артилерії Очаківську громаду Миколаївської області

07:25 07.03.2024
Росіяни обстріляли сім громад у прикордонні Сумської області, застосувавши касетні боєприпаси

Росіяни обстріляли сім громад у прикордонні Сумської області, застосувавши касетні боєприпаси

07:03 07.03.2024
У Сумах пошкоджено 235 квартир через нічну атаку БПЛА

У Сумах пошкоджено 235 квартир через нічну атаку БПЛА

18:51 06.03.2024
Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем'єра Греції: Ще одна ознака боягузливої тактики Росії

Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем'єра Греції: Ще одна ознака боягузливої тактики Росії

18:18 06.03.2024
Президент Єврокомісії засудила атаку на Одесу під час візиту Зеленського та прем'єра Греції

Президент Єврокомісії засудила атаку на Одесу під час візиту Зеленського та прем'єра Греції

17:05 06.03.2024
Зеленський про удар РФ по Одесі в день свого візиту: Вони або з глузду з’їхали, або не контролюють, що їхня терористична армія взагалі робить

Зеленський про удар РФ по Одесі в день свого візиту: Вони або з глузду з’їхали, або не контролюють, що їхня терористична армія взагалі робить

14:06 06.03.2024
Окупанти обстріляли Херсон, постраждали двоє мирних жителів

Окупанти обстріляли Херсон, постраждали двоє мирних жителів

08:44 06.03.2024
Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район, пошкоджено ЛЕП

Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район, пошкоджено ЛЕП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ затримала зрадницю, яка готувала ракетний удар окупантів по Одесі

Росіяни за добу втратили понад 1160 осіб

У Бердянську ліквідовано організаторку псевдовиборів путіна Світлану Самойленко

Унаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро осіб

Після Авдіївки ворог зосереджує основні зусилля на новопавлівському напрямку - ОСУВ "Таврія"

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожого авіаудару по Вовчанську загинула мирна жителька, ще одна поранена

В Україні на 8 березня без опадів, у суботу трохи похолодає

Окупанти зранку обстрілюють Херсон, пошкоджені приватний будинок і гаражі, постраждав мирний житель

Свято 8 березня назвали улюбленим 23% українок і 18% українців - опитування КМІС

Прикордонники зупинили російську ДРГ у Сумській області

СБУ затримала зрадницю, яка готувала ракетний удар окупантів по Одесі

Аудіогіди українською мовою є вже у 80 музеях світу

У Харківській області російські дрони вдарили по навчальному полігону

Затримки допомоги відкладуть повернення ініціативи ЗС України на всій лінії фронту

У Чорному морі кораблі РФ відсутні, а в Середземному - один ракетоносець

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА