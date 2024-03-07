Окупанти за добу обстріляли Херсонську область, є поранені та пошкодження інфраструктури

Російські окупаційні війська за добу обстріляли Херсонську область, є поранені та пошкодження житлової та припортової інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Золоту Балку, Берислав, Веселе, Львів, Дудчани, Михайлівку, Громадське, Антонівку, Садове, Станіслав, Новоберислав і місто Херсон. Чотири людини дістали поранення", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 16 приватних будинків. Також пошкоджено вищий навчальний заклад, газопровід і автомобіль. Зафіксовано влучання і в припортову інфраструктуру.

Також унаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об'єкт критичної інфраструктури та складське приміщення.