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17:26 06.03.2024

Зеленський і прем'єр Греції в Одесі вшанували пам'ять загиблих унаслідок влучання російського дрона в житловий будинок

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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Одеську область провів зустріч із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, лідери вшанували пам'ять жителів Одеси, загиблих 2 березня внаслідок влучання ворожого БПЛА "Шахед" у дев'ятиповерховий житловий будинок.

Як повідомила пресслужба Зеленського, президент України поспілкувався з жителями пошкодженої дев'ятиповерхівки та сусідніх будинків. Люди розповіли президенту про свої переживання під час ворожої атаки й подякували всім службам і місцевій владі, які рятували людей і зараз надають необхідну допомогу.

Глава держави висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок російської атаки та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

"Ми розуміємо, що це великий біль, насамперед для тих, хто втратив близьких", - сказав Зеленський.

Президент наголосив на важливості забезпечення всім необхідним тих, хто втратив житло.

"Щодо квартир, втрати документів – із цим обов’язково допоможуть. Усі отримають компенсації за знищене житло. Міська й центральна влада проконтролюють це питання", - зазначив глава держави.

Як повідомлялося, у ніч на 2 березня внаслідок чергової атаки РФ із використанням дронів-камікадзе на місто Одесу було повністю зруйновано 18 квартир і пошкоджено 36 квартир у багатоповерхівці на проспекті Добровольського, 134, унаслідок чого загинули 12 людей, серед яких п'ятеро дітей. Ще дев'ятьох людей було травмовано. Пошуково-рятувальну операцію було завершено 3 березня, врятовано п'ятьох людей.

Теги: #одеса #зеленський #міцотакіс

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