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17:37 04.03.2024

Скеровано до суду справу ексголови Верховного Суду Князєва, обвинуваченого в хабарництві

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Скеровано до суду справу ексголови Верховного Суду Князєва, обвинуваченого в хабарництві

Антикорупційні органи України скерували до суду матеріали справи щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого звинуватили у хабарництві.

"4 березня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Верховного Суду, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, дії колишнього голови суду кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна.

У САП нагадують, що 12 жовтня вироком Вищого антикорупційного суду (ВАКС) затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду викрили на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди.

16 травня 2023 року САП повідомила про підозру голові Верховного Суду та адвокату Олегу Горецькому, викритих на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди.

Вища рада правосуддя відсторонила Князєва від здійснення правосуддя.

30 січня 2024 року слідчий суддя (ВАКС) продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного суду Князєву. Суд також зменшив підозрюваному розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн. 31 січня Князєва було звільнено з-під варти під заставу.

На підозрюваного покладено процесуальні зобов'язання, зокрема: не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора і суду, здати на зберігання до ГУ ДМС у Києві паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд/в'їзд в Україну, а також носити електронний засіб контролю.

Керівник САП Олександр Клименко заявляв, що не бачить ризиків судової перспективи справи за підозрою Князєва у хабарництві у зв'язку зі звільненням фігуранта під заставу.

 

Теги: #суд #князєв

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