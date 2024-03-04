Україна дискутує з Бельгією щодо розподілу EUR1,7 млрд від заарештованих російських активів - Шмигаль

Бельгія розблокувала EUR1,7 млрд доходів від російських активів, частина з яких піде на підтримку українських біженців, частина - на фінансування потреб України, дискусія про їх розподіл триває, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок.

"Доходи від використання російських активів є в Бельгії. Бельгія задекларувала, що вони отримали до бюджету, і це вже їхні доходи, EUR1,7 млрд. Ці EUR1,7 млрд розподілено частково на підтримку українських біженців у Євросоюзі, частково Бельгія готова профінансувати українські потреби, зокрема й оборонні", - сказав він на пресконференції в понеділок у Києві.

За словами Шмигаля, він і президент України Володимир Зеленський уже обговорювали це питання з прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо під час візиту останнього до Києва.

"Безумовно, не всі деталі я можу зараз озвучити, але Бельгія готова нас потужно підтримати, зокрема й за ці гроші. Але, безумовно, ці гроші порівняно з EUR200 млрд, які заблоковані на рахунках у Бельгії, незначні", - зазначив прем'єр-міністр.

Він повідомив, що вже обговорював разом із де Кроо ефективність використання коштів від російських активів для підтримки українців усередині країни та поза нею, зазначивши, що це "дискусійне питання", робота над яким триватиме під час наступного візиту до Брюсселя.

"І цього року, я впевнений, ми частину цих грошей отримаємо для ефективного використання", - додав Шмигаль.

"Але загалом Бельгія готова разом із партнерами розглядати можливість конфіскації російських активів і передання їх Україні. Ось ці механізми ми якраз протягом року будемо опрацьовувати. Розпочнемо ми цю роботу з весняних зустрічей на базі МВФ і Світового банку у Вашингтоні й далі продовжуватимемо на всіх майданчиках, включно з нашою конференцією з відновлення в Берліні, я вважаю, що це має бути ключовою темою (...)", - резюмував прем'єр-міністр.