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03:38 04.03.2024

Трамп переміг на кокусах у 3 штатах і збільшив свої шанси на участь у президентських виборах

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Трамп переміг на кокусах у 3 штатах і збільшив свої шанси на участь у президентських виборах

Колишній президент США Дональд Трамп у суботу, 2 березня, переміг на кокусах (збори прихильників і однопартійців - ред.) у штатах Айдахо і Міссурі та здобув підтримку всіх делегатів на республіканському партійному з'їзді в штаті Мічиган, повідомляє Голос Америки.

Таким чином, пише видання, Трамп просувається до отримання номінації Республіканської партії бути кандидатом від партії на виборах президента 2024 року.

Згідно з результатами, Трамп забезпечив підтримку загалом 244 делегатів партії, порівняно з 24, які підтримують його конкурентку, колишнього посла США в ООН Ніккі Гейлі.

Зазначається, що для отримання номінації від Республіканської партії на президентських виборах, кандидату необхідна підтримка щонайменше 1215 делегатів із 2429, які формально обиратимуть кандидата на Національному з'їзді Республіканської партії, що відбудеться в липні.

 

Теги: #сша #вибори #трамп

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