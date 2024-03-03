Події

19:16 03.03.2024

Окупанти атакують дронами Берислав і села на правому березі Дніпра в Херсонській області

1 хв читати
Окупанти атакують дронами Берислав і села на правому березі Дніпра в Херсонській області

Російські окупанти атакували в неділю за допомогою безпілотних літальних апаратів місто Берислав, а також села Дудчани, Берислав, Качкарівка, Саблуківка, Михайлівка, Козацьке та Веселе Бериславського району Херсонської області, що лежать на правому березі р. Дніпро, якою проходить лінія фронту.

"Протягом усього дня в прифронтових населених пунктах Херсона не вщухає активність ворожих безпілотників... Окупанти обстрілюють житлові квартали, прибережну зону. Є влучання в нежитлові приміщення. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі.

У зв'язку з цим він закликав жителів прифронтових територій евакуюватися і пообіцяв їм у цьому допомогу.

 

 

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:18 03.03.2024
Кількість поранених унаслідок обстрілу Покровська збільшилася до трьох осіб, 1800 абонентів залишилися без газу

Кількість поранених унаслідок обстрілу Покровська збільшилася до трьох осіб, 1800 абонентів залишилися без газу

13:31 03.03.2024
Унаслідок нічного обстрілу Понятівки Херсонської області загинув чоловік - ОВА

Унаслідок нічного обстрілу Понятівки Херсонської області загинув чоловік - ОВА

12:51 03.03.2024
Унаслідок обстрілу Осокорівки Херсонської області постраждали двоє поліцейських

Унаслідок обстрілу Осокорівки Херсонської області постраждали двоє поліцейських

11:35 03.03.2024
Зранку окупанти обстріляли Херсон, відомо про щонайменше 5 прямих влучань у житлові будинки

Зранку окупанти обстріляли Херсон, відомо про щонайменше 5 прямих влучань у житлові будинки

08:24 03.03.2024
Окупанти за добу обстріляли 18 н.п. Херсонської області, є жертва і поранений, пошкоджено поштове відділення

Окупанти за добу обстріляли 18 н.п. Херсонської області, є жертва і поранений, пошкоджено поштове відділення

08:28 01.03.2024
Минулої доби окупанти знову вдарили по житлових кварталах Херсонської області, у результаті обстрілів є двоє поранених

Минулої доби окупанти знову вдарили по житлових кварталах Херсонської області, у результаті обстрілів є двоє поранених

19:52 28.02.2024
Через обстріл у Херсоні поранено чоловіка, його госпіталізували

Через обстріл у Херсоні поранено чоловіка, його госпіталізували

08:06 28.02.2024
У Херсонській області за добу в результаті обстрілів одна людина загинула, ще 2 дістали поранення

У Херсонській області за добу в результаті обстрілів одна людина загинула, ще 2 дістали поранення

21:09 27.02.2024
Росіяни обстріляли Курахівську громаду, одна людина загинула, п'ятьох поранено

Росіяни обстріляли Курахівську громаду, одна людина загинула, п'ятьох поранено

08:43 27.02.2024
У Херсонській області в результаті обстрілів пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, три людини дістали поранення

У Херсонській області в результаті обстрілів пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, три людини дістали поранення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі під завалами знайдено тіло дівчинки 8-ми років

Глава МЗС Туреччини: Для України і РФ настав час почати переговори про припинення вогню, звичайно, це не означає визнання окупації

В Одесі з-під завалів дістали тіло десятирічного хлопчика

Окупанти завдали авіаудару по центру Курахового, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 16 жителів поранено

Зеленський: в Одесі триває рятувальна операція, під завалами ще можуть перебувати діти

ОСТАННЄ

Окупанти за день 11 разів обстріляли Нікопольський район з артилерії та дронів-камікадзе

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ЗВУК ВИБУХУ. ПОВІДОМЛЯЛОСЯ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВДНЯ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

В Одесі під завалами знайдено тіло дівчинки 8-ми років

У МЗС Словенії вважають необхідною реформу Радбезу ООН через рекордну кількість конфліктів у світі за останні 100 років

В Івано-Франківську затримано групу хуліганів, які нападали на перехожих із газовими балончиками

Глава МЗС Туреччини: Для України і РФ настав час почати переговори про припинення вогню, звичайно, це не означає визнання окупації

В Одесі з-під завалів дістали тіло десятирічного хлопчика

Померла жінка, яка постраждала від атаки РФ на Одесу 23 лютого

Піротехніки ДСНС знешкодили авіабомбу, що впала в Торецьку на подвір'я приватного будинку

Окупанти завдали авіаудару по центру Курахового, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 16 жителів поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА