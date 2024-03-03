Окупанти атакують дронами Берислав і села на правому березі Дніпра в Херсонській області

Російські окупанти атакували в неділю за допомогою безпілотних літальних апаратів місто Берислав, а також села Дудчани, Берислав, Качкарівка, Саблуківка, Михайлівка, Козацьке та Веселе Бериславського району Херсонської області, що лежать на правому березі р. Дніпро, якою проходить лінія фронту.

"Протягом усього дня в прифронтових населених пунктах Херсона не вщухає активність ворожих безпілотників... Окупанти обстрілюють житлові квартали, прибережну зону. Є влучання в нежитлові приміщення. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі.

У зв'язку з цим він закликав жителів прифронтових територій евакуюватися і пообіцяв їм у цьому допомогу.