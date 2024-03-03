Росія вивела в Середземне море 2 кораблі з "Калібрами" - ВМС ЗСУ

Російська Федерація вивела в Середземне море 2 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", однак загрози поки що немає, повідомляють Військово-морські сили (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ).

Зазначається, що наразі на бойовому чергуванні ворога перебувають 4 кораблі та 2 підводні човни: у Чорному морі - 1 корабель, в Азовському морі - 1 корабель, у Середземному морі - 2 кораблі та 2 підводні човни, які є носіями "Калібр" із середнім залпом до 12 ракет.

Також в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 9 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 12 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.