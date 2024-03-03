Події

10:51 03.03.2024

ССО знищили на Донецькому напрямку ворожий склад боєприпасів, БПЛА та ретранслятор

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ССО знищили на Донецькому напрямку ворожий склад боєприпасів, БПЛА та ретранслятор

Оператори безпілотників Сил спеціальних операцій (ССО) виявили та знищили кілька російських цілей на Донецькому напрямку, зокрема склад боєприпасів, БПЛА та ретрансляційну станцію, а також ліквідували трьох російських окупантів, повідомила пресслужба командування.

"Результативна робота однієї з груп операторів БПЛА ССО лише за один день", - повідомляють ССО в телеграмі.

У ССО розповіли, що низку цілей противника їхні оператори виявили під час розвідки на Донецькому напрямку. Серед них склад боєприпасів, місце розташування і зберігання групи БПЛА противника, ретранслятор.

Окрім ворожої техніки спецпризначенці знищили ще й трьох російських загарбників.

"Усі цілі було знищено завдяки вмілим діям наших воїнів. Крім того, під час ураження знищено 3 одиниці живої сили противника. Продовжуємо знищувати ворога!" - підсумували в командуванні.

 

Теги: #ссо

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