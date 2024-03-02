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19:31 02.03.2024

Зеленський на початку тижня очікує від Сирського докладну доповідь щодо ситуації на фронті

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Зеленський на початку тижня очікує від Сирського докладну доповідь щодо ситуації на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку наступного тижня очікує від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського докладну доповідь щодо ситуації на фронті.

"На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую на нього з докладною доповіддю і конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій", - сказав Зеленський у відеозверненні в суботу.

Він також зазначив, що щодня перебуває в комунікації з партнерами України, "щоб ми могли отримати саме те, що потрібно". "Кожен день - доповіді військових. Щодня Головком і командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома - карт-бланш на кадрові зміни в армії, у штабах - будь-які", - зазначив президент.

За його словами, всі українські командири мають знати фронт і його реальні потреби. "Мають реально бути з солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб домагатися українських цілей", - наголосив він.

За словами президента, наразі триває підготовка подальшої роботи з партнерами - зустрічі, переговори - заради зброї для України та безперервності підтримки.

"Сила потрібна і від усіх. Треба виграти цю битву. Битву проти зла і також проти зневіри, на яку Путін дуже розраховує. Треба захистити Україну і життя. І ми можемо це зробити", - зазначив Зеленський.

Він також подякував усім, "хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях".

 

 

 

Теги: #фронт #зеленський #сирський

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