Кількість загиблих в Одесі зросла до 3 осіб - голова ОВА

Кількість загиблих унаслідок російської нічної атаки в Одесі зросла до 3 осіб, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб. Тільки що рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

Він зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває.

Як уточнила пресслужба Одеської міської ради, рятувальники знайшли тіло тримісячного немовляти.

"З-під завалів витягли тіло тримісячного Тимофія. Матір ще шукають", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про 2 загиблих і 8 поранених.