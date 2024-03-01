Події

19:36 01.03.2024

За добу ворог завдав 6 ракетних і 79 авіаударів, здійснив 62 обстріли з РСЗВ

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За добу ворог завдав 6 ракетних і 79 авіаударів, здійснив 62 обстріли з РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 6 ракетних і 79 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні ввечері в п'ятницю.

Зазначено, що окупанти завдали авіаційних ударів у районах Дружби, Глухова, Волфиного Сумської області, Охрімівки, Вільхуватки, Хатнього, Тополів, Кислівки та Садового Харківської області, Часового Яру, Дружби, Новокалинового, Олександрополя, Архангельського, Новоолександрівки, Очеретиного, Прогресу, Новобахмутівки, Старомайорського Донецької області.

Ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 135 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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