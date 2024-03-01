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16:01 01.03.2024

В Анталії під егідою Ердогана відбувається дипломатичний форум

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В Анталії під егідою Ердогана відбувається дипломатичний форум

В Анталії під егідою президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та з ініціативи турецького міністерства закордонних справ 1-3 березня відбувається дипломатичний форум.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", форум, що відбувається втретє, збирає глав держав і урядів, міністрів, дипломатів, лідерів бізнесу, науковців, а також представників молоді та засобів масової інформації. Головною темою Форуму 2024 року є "Просування дипломатії в часи потрясінь".

"Одночасно світ переживає період декількох потрясінь, і ці проблеми можуть також виступати як чинники, що призводять до структурних змін у глобальній політичній, економічній ситуації та безпековому ландшафті. Ба більше, оскільки 2024 року третина населення світу братиме участь у виборах, багато запитань щодо впливу виборів на нагальні міжнародні проблеми, а також побоювання щодо дезінформації, маніпульованої ШІ, і фейкових новин будуть на міжнародному порядку денному. Як нам краще використовувати дипломатію для вирішення глобальних проблем у нинішньому стані справ? Відповідь, безумовно, полягає у прийнятті нового розуміння дипломатії, що виходить за межі її основних і традиційних рамок діалогу", - зазначають організатори заходу.

Організатори наголошують, що з цією метою Дипломатичний форум в Анталії знову надасть учасникам "платформу для вирішення складних питань, що формують глобальний і регіональний порядок денний, а також для обговорення інноваційних інструментів для просування дипломатії за часів потрясінь".

У форумі беруть участь представники 147 країн світу. Загалом заплановано близько 4500 учасників, зокрема 19 глав держав, 73 міністри та 57 міжнародних представників.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що сподівається на те, що "ADF 2024 принесе користь нашій боротьбі з глобальними проблемами і несправедливістю і принесе користь нашому світу".

"Ми обговоримо з учасниками з усього світу, як ми можемо зробити внесок у досягнення більш справедливого, більш мирного і більш процвітаючого майбутнього, використовуючи всі інструменти дипломатії", - написав він у соцмережі Х.

Міністр додав, що учасники форуму оцінять методи вирішення криз, які становлять загрозу глобальному миру і безпеці, приділяючи особливу увагу ситуації в Секторі Гази.

У рамках Дипломатичного форуму в Анталії в березні 2022 року відбулася тристороння зустріч міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ.

Теги: #форум #ердоган

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